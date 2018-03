Indian Wells, Fabbiano al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Gran debutto per Thomas Fabbiano al torneo di Indian Wells in California. Il 28enne tennista azzurro, numero 77 del mondo, è infatti passato al secondo turno dopo una bella prestazione con la quale ha sconfitto l'avversario americano Bradley Klahn con il punteggio di 6-4 6-4. Al secondo turno Fabbiano affronterà un altro americano, Jack Sock, numero 10 del ranking e del seeding, che in questo avvio di stagione ha vinto un match soltanto: tra i due non ci sono precedenti.

Stasera al torneo californiano esordio, direttamente al secondo turno, per Fabio Fognini, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, reduce dal successo di San Paolo: il 30enne tennista ligure dovrà vedersela con il francese Jeremy Chardy, numero 100 Atp. Fognini si è imposto in tutte e quattro le sfide precedenti. In campo anche il 21enne romano Matteo Berrettini -ripescato dopo il ritiro dell'australiano Nick Kyrgios- se la vedrà col russo Daniil Medvedev. Tra i due non ci sono precedenti.