Buche a Roma: Campidoglio assicura, le strade non verranno chiuse grazie agli interventi

"L'ipotesi di chiusura delle strade è stata scartata dagli stessi tecnici del Simu, autori della prima comunicazione, grazie ai lavori di manutenzione programmati nell'immediato". Lo fanno sapere fonti del Campidoglio. "La lettera, infatti, risale ad alcuni giorni fa e, ovviamente, non ha avuto alcun seguito - viene spiegato -. La stessa lettera è stata superata da un'ulteriore comunicazione interna degli stessi tecnici nella quale si è stabilito di intervenire nell'immediato con riparazioni del manto stradale".

La lettera comunicava: "Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata l'ipotesi della chiusura al traffico veicolare" di alcune strade della Capitale. La missiva era stata inviata dalla Direzione dell'Unità Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 di marzo ai vigili e, per conoscenza, anche all'assessore competente Margherita Gatta.

Si valutava la chiusura di via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, tratti di via di Boccea, via Mattia Battistini, via Portuense, via della Magliana e anche "di altre da valutare nei giorni a venire". "Tale provvedimento si rende necessario a causa delle irregolarità del fondo stradale incrementate dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni scorsi che sta evidenziando tutta la fragilità della struttura stessa delle strade, situazione questa che richiederebbe interventi a carattere straordinario -continua la comunicazione- Allo stato attuale ogni ripristino a freddo e/o caldo è dunque puramente palliativo e oneroso per questa amministrazione ma soprattutto assolutamente temporaneo"