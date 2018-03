Rami in strada, spuntano le "dighe"

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Rami tagliati perché pericolanti che rimangono in strada, 'transennati' in attesa di essere raccolti.

Accade a Roma, nel quartiere Casalbertone, dove la distesa di rami al suolo è così compatta che assomiglia ad una diga costruita dai castori. Il caso non è isolato in città.

Segnalazioni del genere, dopo l'ondata di neve e gelo che ha investito la capitale, riguardano anche parchi giochi. Solo ieri la polizia locale di Roma avvisava che via Cesare De Lollis, a San Lorenzo era stata chiusa temporaneamente a causa dell'intervento dei vigili del fuoco per rami pericolanti.

Mentre su Twitter circolano foto di rami a terra che occupano marciapiedi con relative lamentele degli utenti.