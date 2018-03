Ragazza di Chernobyl truffata da coppia

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Una coppia di Forlì è stata arrestata dalla Polizia con l'accusa di aver maltrattato e violentato una ragazza di Chernobyl che fin dall'età di dieci anni è stata loro ospite nell'ambito del progetto di accoglienza bambini vittime delle radiazioni prodotte dalla centrale nucleare esplosa nell'incidente del 1986. Ma non solo: nel 2014, appena maggiorenne, la ragazza è rimasta vittima di un incidente stradale in bicicletta che le ha causato una invalidità dell'80% e la coppia si sarebbe appropriata dei 2,1 milioni di risarcimento riconosciutole. La vittima è una ragazza di origine bielorusse che oggi ha 22 anni e che ha passato diversi estati con l'uomo e la donna. Quando nel 2014 la giovane ha un grave incidente in bicicletta e l'ente assicurativo le liquida un risarcimento di 2 milioni e 120mila euro, scatta il piano della coppia: i due si appropriano dell'intera somma senza aver alcun titolo giuridico, controllando ogni aspetto della vita della ragazza.