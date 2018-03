Investe vigile e scappa, bloccato a Roma

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Un agente della polizia locale è stato investito da un'auto su via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud di Roma. La macchina ha poi proseguito la marcia senza fermarsi. E' accaduto mentre il vigile urbano stava gestendo la viabilità all'incrocio con via di Acilia, chiusa a causa delle buche nel manto stradale. L'auto è stata inseguita da una collega dell'agente e il conducente bloccato poco dopo. Il vigile, accompagnato in ospedale in codice verde (non grave), è stato medicato e dimesso. Secondo quanto si è appreso, l'automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso.