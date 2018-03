Fallimenti pilotati, Gdf sequestra 3 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAR - La Guardia di Finanza di Bologna, coordinata dal pm Marco Forte, ha eseguito su disposizione del gip Rita Zaccariello un sequestro di beni del valore di quasi tre milioni di euro, nei confronti dei prestanomi di un gruppo criminale specializzato nel commettere reati tributari e fallimentari. In particolare, questa mattina le Fiamme gialle hanno sequestrato un complesso immobiliare di oltre 1600 mq a Castenaso (Bologna) con annessi 12 ettari di terreni, una villa a Roma, tre appartamenti a Santa Teresa di Gallura (Sassari), le quote di una società immobiliare e due auto.

Si tratta del prosieguo dell'operazione 'Pagherò', che lo scorso ottobre aveva già portato la Guardia di Finanza ad eseguire cinque ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, nei confronti di quattro fratelli titolari di una serie di aziende nel settore dei trasporti e di un consulente fiscale romano.