Roma: da spazzini a manager, piano Ama

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Da spazzini a futuri manager. E' il progetto partito in Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma che ha selezionato per ora un gruppo di 20 dipendenti under-38 titolati, "molti dei quali vengono dalla raccolta rifiuti" che costituiranno un team per conoscere tutti i rami dell'azienda e diventare "i manager del domani". Ad annunciarlo il presidente dell'azienda Lorenzo Bagnacani. "Il più importante investimento che stiamo facendo in azienda è sulle persone. Ci sono 7.800 dipendenti e tra questi ci sono giovani 'under-38' con una buona formazione, laureati con potenziali straordinari. Abbiamo selezionato un primo gruppo di 20 che coinvolgeremo in un progetto molto significativo per conoscere progressivamente tutta l'azienda. Insegneremo loro a fare gioco di squadra.

Stiamo costruendo i manager del domani", ha spiegato in commissione capitolina Trasparenza.