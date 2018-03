Roma: buche come trappole,domani vertice

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Dopo pochi giorni di neve e ghiaccio è riesploso e si è aggravato l'atavico problema delle buche della Capitale. E mentre i romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive per sistemare le strade 'groviera' che ormai sono un percorso di guerra con i vigili coistretti a 'sorvegliare' maxi voragini. Domani sul tema buche ci sarà un vertice tra l'assessore ai lavori pubblici Margherita Gatta e i municipi per dare spinta al 'piano Marshall' per la viabilità capitolina. Intanto c'è chi da tempo ha iniziato una mappatura, inevitabilmente in progress, dell'asfalto dissestato in città, ammalorato anche in parte per interventi pregressi errati: sono gli inventori di un app chiamata 'Decoro Urbano' nata nel 2011 che negli ultimi tre mesi ha registrato 110 nuove segnalazioni di buche in città.