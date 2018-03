Rami pericolanti, chiusa strada universi

(ANSA) - ROMA, 7 MAR -Rami pericolanti di molti alberi ad alto fusto in via Cesare de Lollis, vicino l'università La Sapienza di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono sul posto con due squadre e con il supporto dell'autoscala per la rimozione e messa in sicurezza. Al momento la strada è stata chiusa sia alle auto sia ai pedoni. Non si registrano feriti o veicoli coinvolti.