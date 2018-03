Traffico in tilt, buche 'presidiate'

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Rallentamenti, code e buche piene d'acqua stamattina a Roma a causa della pioggia. A viale Castrense, nei pressi dello svincolo della tangenziale, una voragine si è riempita d'acqua. Sul posto la polizia locale.

Buche 'presidiate' dai vigili anche in zona Marconi. E in varie parti della città si registrano disagi al traffico: da via Nomentana all'Appia, da via Cristoforo Colombo a Monti Tiburtini.