Buche 'piscine'-stop Muro Torto,traffico

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Allagamenti, voragini piene d'acqua, chiusure e traffico in tilt a Roma a causa della pioggia. Nel Pomeriggio è stato chiuso ponte Palatino, al centro di Roma, per una voragine in direzione Lungotevere Ripa. Sul posto la polizia locale. Forti disagi sono stati registrati anche nella zona di Via XX Settembre e via Veneto per la chiusura nel pomeriggio del sottovia Ignazio Guidi di viale del Muro Torto, in direzione Castro Pretorio dove sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco su un cavo elettrico che ha ceduto colpendo un mezzo pesante che stava transitando in quel momento, illeso l'autista.

I lavori di messa in sicurezza del sottopasso si sono protratti con conseguenze sul traffico in tutta la zona.

Disagi anche su via Cristoforo Colombo dove si è aperta una grossa voragine. Buche 'presidiate' dai vigili urbani in molte zone della città già da questa mattina.