Roma: problemi cardiaci, fermato Nura

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Trenta giorni di stop per Abdullahi Nura.

E' la decisione presa, secondo quanto fa sapere la Roma via Twitter, "in seguito ai controlli cardiologici programmati il 28 febbraio scorso dai quali sono emersi reperti che hanno reso necessario un periodo di riposo dall'attività sportiva, successivamente al quale verranno ripetuti gli accertamenti del caso". Il calciatore nigeriano, che gioca in prevalenza esterno basso, si trova attualmente in prestito al Perugia.