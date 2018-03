Roma: M5S primo, Pd resiste in centro

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Il Movimento 5 stelle fa l'en plein a Roma, con un risultato record a Ostia, dove è andato oltre il 38%. L'effetto-Raggi continua nella Capitale, arrivando anche nell'estrema periferia di Tor Bella Monaca dove i pentastellati si attestano al 36% mentre la Lega raggiunge quota 12%. A Roma, secondo i risultati emersi nella circoscrizione Lazio 1, M5s si attesta oltre il 31%, il Pd si piazza al secondo posto con il 20%, con un tracollo che non è solo romano, mentre nel centrodestra il primato se lo contendono Lega e Forza Italia, attestate sull'11%, mentre Fratelli d'Italia si piazza al 9,11%.

Sul litorale romano, invece, che, dopo aver conquistato recentemente la leadership del Municipio in precedenza commissariato, il M5s raggiunge, a scrutinio quasi terminato, la sua percentuale più alta, il 38,38%. Il Pd, a parte l'ottimo risultato in centro, si trova sempre almeno 10 punti percentuali in meno rispetto al M5s.