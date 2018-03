Ragazzi Amatrice fotografi per Riscatti

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Oltre 140 fotografie scattate da 13 adolescenti di Amatrice di età compresa tra i 14 e i 19 anni, sopravvissuti al terremoto dell'agosto 2016, saranno protagoniste della mostra organizzata dalla Onlus 'Riscatti', aperta dal 9 al 18 marzo al Pac di Milano e realizzata in collaborazione con il Comune di Amatrice.

Dopo Fotografi senza fissa dimora, che nel 2015 ha trasformato gli homeless in fotografi, Milano Melting Pot dedicata nel 2016 al tema dell'immigrazione e La ricerca della felicità, che ha coinvolto i pazienti dell'oncologia pediatrica dell'Istituto dei Tumori di Milano, l'associazione di volontariato milanese che dal 2014 realizza progetti di riscatto sociale attraverso la fotografia ha scelto quest'anno di sostenere i ragazzi di Amatrice che hanno perso la casa, gli affetti e il Centro Giovani, punto di aggregazione raso al suolo dal sisma. Le foto in mostra saranno messe in vendita proprio per allestire il centro giovanile del borgo del Reatino distrutto dal terremoto di due anni fa.