Lombardi, sfida difficile,mai mollato

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Sapevamo che sarebbe stato difficile, il voto regionale è sempre una partita a se' e abbiamo raggiunto un risultato molto importante: abbiamo incrementato i consensi territoriali rispetto al 2013 e per questo possiamo ritenerci soddisfatti". Così su Fb Roberta Lombardi. "C'è chi diceva che un vincitore è un sognatore che non ha mai mollato. E io per questo, oggi, sento di aver ottenuto la mia vittoria", conclude.