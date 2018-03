Lazio: affluenza oltre il 68%

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - L'affluenza per le elezioni regionali del Lazio alle 23 si attesta ad oltre il 68% per cento. Alla precedente tornata elettorale nel 2013, quando si votava per due giorni, l'affluenza era stata del 72%. L'affluenza nelle province di Roma e Viterbo si attesta a circa il 74%, seguite da quella di Rieti al 70%, e da quelle di Frosinone al 60% e Latina al 63%.