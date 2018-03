Rugby: 6 Nazioni, Italia torna in raduno

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il 6 Nazioni entra nella fase conclusiva con il raduno che prende il via al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. 32 gli azzurri convocati dal Ct Conor O'Shea per la quarta e la quinta giornata del Torneo che vedranno Parisse e compagni di scena domenica 11 marzo al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles e sabato 17 marzo all'Olimpico contro la Scozia. Dopo essersi ritrovata nella capitale l'Italrugby comincerà domani gli allenamenti in vista della trasferta gallese, volando giovedì a Cardiff in vista del test domenicale contro i Dragoni di Warren Gatland, fermi in classifica a una vittoria e due sconfitte. Nella lista dei convocati di O'Shea spiccano i rientri di Luca Morisi, da tre anni assente dal 6 Nazioni per una lunga serie di infortuni, del pilone sinistro Federico Zani, costretto da un problema fisico a saltare i primi turni del torneo 6 Nazioni, e del mediano di mischia Guglielmo Palazzani, che prende il posto nel gruppo dell'infortunato Edoardo Gori.