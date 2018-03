Exit poll,Zingaretti in testa al 30-34%

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) è in testa con il 30-34%, mentre Stefano Parisi (centrodestra) è al 26-30%%. Roberta Lombardi (M5s) è al 25-29% e Sergio Pirozzi (lista civica) è al 2-4%. L'affluenza alle 19 è del 50,89%.