Basket: Bucchi nuovo allenatore Roma

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - La Virtus Romam squadra della Lega Due di basket, ha sollevato dall'incarico di capo allenatore Luca Bechi dopo gli ultimi deludenti risultati, e contestualmente ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Piero Bucchi, già head coach di Roma dal 2002 al 2005. Nella scorsa stagione aveva allenato a Pesaro fino a marzo, mentre la scorsa estate aveva firmato a Caserta prima dell'esclusione dei campani dal campionato. "Sono molto contento e con grande entusiasmo intraprendo questa nuova avventura con Roma - ha commentato oggi Bucchi -. Ringrazio il Presidente Claudio Toti e il Ds Valerio Spinelli per aver pensato a me per raggiungere l'importantissimo obiettivo della salvezza. In questo momento c'è bisogno di tutti e spero che i tifosi si uniscano attorno alla squadra con grande calore per sostenere i ragazzi in questo finale di stagione".