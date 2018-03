Astori: Roma sotto choc, tutti sconvolti

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "La Roma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notizia, dirigenti, calciatori e tutti i dipendenti della società si stringono attorno al dolore della sua famiglia". Questo il messaggio di cordoglio della società giallorossa per la morte del difensore.

La morte del giocatore ha toccato ex compagni ma anche il ds romanista Monchi che, via social, confessa di conoscere "la sofferenza, quello che si sente, il dolore che si prova perché purtroppo l'ho vissuto in prima persona con lo sfortunato Antonio Puerta. Auguro molto coraggio ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi compagni, alla Fiorentina e al calcio italiano".

Sconvolto anche Radja Nainggolan, compagno di Astori ai tempi del Cagliari: "Un grande giocatore ma ancora di più una grande persona...quante battaglie insieme a Cagliari poi ritrovati a Roma. Ancora non ci posso credere, i miei pensieri anche alla sua famiglia".