Inzaghi, partita decisa da un episodio

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Questo è il calcio, mancavano 20'' alla fine. Avevamo fatto una buona partita, non avevamo concesso nulla alla Juve e siamo dispiaciuti di aver preso quel gol. Però ho fatto i complimenti alla squadra, le gare vengono decise dagli episodi e gli episodi oggi sono stati sfavorevoli a noi.

Ma non posso recriminare nulla, mercoledì abbiamo speso molto ma non si è visto. Siamo stati bene in campo e nel gol è stato molto bravo Dybala.". Le parole dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta in extremis all'Olimpico.

"Dobbiamo lasciarci alle spalle queste due grandi delusioni ma dobbiamo ripartire subito. Milan e Juve sono costruite per stare sopra di noi, all'andata le abbiamo battute e al ritorno non meritavamo di perdere. Dobbiamo ripartire dalla compattezza che questa squadra ha. Il gruppo ha dei grandi valori e un grande cuore", ha concluso.