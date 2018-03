Elezioni: quasi 5 milioni al voto

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Sono circa 5 milioni i cittadini del Lazio che nella giornata di domani, dalle 7 alle 23, saranno chiamati alle urne per votare alle Politiche e alle Regionali.

Gli elettori della Camera sono 4.392.974, gli elettori del Senato 4.052.525; per le Regionali potranno invece votare 4.786.082 cittadini. Il numero degli elettori è più alto per le Regionali rispetto alle Politiche perché da quest'ultimo vanno scorporati gli elettori all'estero: la legge non prevede infatti il voto per le Regionali da fuori dall'Italia. Le sezioni del Lazio sono 5.285, la maggior parte - 3775 - in provincia di Roma, di cui 2600 a Roma città. Nella Capitale e in provincia di Roma gli elettori della Camera sono 3.183.363, quelli del Senato 2.938.482; per le Regionali gli elettori sono 3.484.314. A Roma gli elettori della Camera sono 2.086.430, quelli del Senato 1.930.272; per le Regionali potranno votare infine 2.358.890 romani.