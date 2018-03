Clericus Cup,Leoni d'Africa protagonisti

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Ancora una settimana di 'passione' alla Clericus Cup, il campionato del Vaticano organizzato dal Csi.

Sofferenza ed agonismo si mescolano nel cammino della regular season che promuoverà otto delle 16 in lizza per conquistare la Coppa con il Saturno. E' pioggia di gol anche nella seconda giornata, con l'eccezione dei sacerdoti indiani del Collegio Damasceno: i devoti di Santa Teresa di Calcutta sono stati travolti per 7-0 dalla Gregoriana, che risorge dopo la debacle all'esordio. Acceso il derby del Gianicolo, fra i due collegi che hanno sede nel colle panoramico di Roma. Tra North American Martyrs e Collegio Urbano, seminari vittoriosi in 5 delle ultime 6 edizioni del Mondiale della Chiesa, finisce 2-1 per i Leoni d'Africa campioni in carica, con rete decisiva del bomber ugandese Robert Kayiwa. Sullo stesso campo, quello con vista sul Cupolone, finisce 2-1 anche tra Pio Latino Americano e Altomonte, collegi a due passi fra loro sull'Aurelia Antica. Il Mater Ecclesiae frena (4-1) la corsa del Collegio Messicano.