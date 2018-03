Cc accusato molestie,16enne sarà sentita

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Sarà ascoltata presto dal pm, in audizione protetta, la ragazza di 16 anni che potrebbe aver subito molestie da parte di un carabiniere in servizio nel centro ippico della caserma Salvo D'Acquisto di Roma durante le lezioni di equitazione. L'indagine è scattata alcuni mesi fa in seguito alla segnalazione in procura del padre della minorenne, anche lui carabiniere. Sulla vicenda, riportata oggi da alcuni quotidiani, indagano i carabinieri della sezione polizia giudiziaria di piazzale Clodio. Il Ris dei carabinieri effettuerà accertamenti sul telefono e il pc sequestrati all' uomo. Si dovranno estrapolare eventuali messaggi o immagini che possano rappresentare reato. Intanto il carabiniere è stato trasferito in un altro reparto.