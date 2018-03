Auto nel Tevere, accertamenti

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Un'auto parzialmente sommersa è stata trovata stamattina nel fiume Tevere al centro di Roma. I carabinieri della stazione Prati unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sotto Ponte Regina Margherita dove è stata notata l'auto parzialmente sommersa dalle acque del fiume innalzatesi improvvisamente. Allertati i vigili del fuoco che stanno recuperando il veicolo. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario e al motivo per cui l'auto si trovava lì.