Roma: due impianti compost,"senza odori"

(ANSA) - ROMA, 02 MAR -Arriveranno a Roma due nuovi impianti per rifiuti: stazioni di compostaggio che trattano l'umido. Saranno localizzati uno a Cesano-Osteria Nuova nel XV Municipio e uno a Casal Selce nel XIII. "Stamani sono stati presentati in Regione gli studi di impatto ambientale. Il nostro riferimento è uno degli impianti premiati dalla commissione Ue, in Portogallo, che abbiamo visitato. Un impianto che non produce odori -ha detto l'assessore Pinuccia Montanari- Consentiranno di trasformare in terriccio fertile 100mila tonnellate all'anno di avanzi di cucina e 20mila tonnellate di sfalci e potature, con un risparmio economico previsto di oltre 5 milioni all'anno. Questo intervento ci consente anche di riqualificare aree periferiche".

"Per ogni impianto sono previste aree di verde pubblico, orti urbani a libera fruizione, percorsi di viabilità sostenibile, percorsi panoramici protetti per visita a impianti", spiega il presidente Ama Lorenzo Bagnacani che stima 9 mesi per l'iter autorizzativo e 12-18 mesi per realizzazione.