Inzaghi, sfidare Juve ci ridarà energie

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Quando si perde l'accesso in finale in quel modo può esserci della delusione, ma nello stesso tempo sono contento che domani avremo subito una partita così importante, visto l'avversario che andremo ad affrontare le energie e le forze si recuperano da sole". Lo dice Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Juventus, che arriva appena dopo 72 ore dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Milan dopo i calci di rigore. Alla sfida con i bianconeri, la Lazio arriva però con gli ultimi due scontri diretti favorevoli: "Li abbiamo incontrati due volte in questa stagione - precisa il tecnico biancoceleste - e siamo riusciti in due imprese. Domani dovremo fare una grandissima partita contro una grandissima squadra e un ottimo allenatore. Se non gioca Higuain gioca Dybala, ovunque guardi c'è un problema. Faremo di tutto per creare difficoltà alla Juve".