Di Francesco, decido io sistema di gioco

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Deciderò sempre io il sistema di gioco, e i giocatori faranno quello che dirò sempre io. Chiaro? Nel momento in cui vedrò che dall'altra parte non c'è risposta, sarò il primo a salutare". Eusebio Di Francesco fa la voce grossa alla vigilia della delicata trasferta di Napoli spiegando che i confronti all'interno dello spogliatoio riguardati il modulo da adottare in campo non devono essere confusi all'esterno con "una mancanza di personalità. Per poter arrivare a qualcosa di importante la condivisione è fondamentale, ma non significa condividere un sistema di gioco bensì credere ancor di più in quello che si fa - sottolinea il tecnico della Roma -. Noi abbiamo sempre creduto in un determinato tipo di gioco e quando parlo con i ragazzi li ascolto, ma non è un segno di debolezza perché poi decido io. Deciderò sempre io il sistema di gioco, e i giocatori faranno quello che dirò sempre io".