Elezioni:domani divieto cortei Fn a Roma

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura ribadendo a Forza Nuova, "che tiene i propri eventi di chiusura in quattro distinte piazze, che non saranno consentiti spostamenti con l'esposizione di emblemi in forma eclatante, diffusione di simboli luminosi o slogan in forma itinerante". Vietate anche le contromanifestazioni all'interno della "green zone", un'area dove sono consentiti solo comizi.