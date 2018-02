Protezione civile, ordinanza urgente

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il capo del Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli ha firmato l'ordinanza per ulteriori interventi urgenti per gli eventi sismici avvenuti nel Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. L'ordinanza consente alla Regione Marche "l'acquisto di immobili a uso abitativo da destinare temporaneamente ai residenti in edifici distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, situati in zona rossa o classificati di tipo E o F". La stessa cosa è valida per Tolentino. Per favorire la continuità delle attività agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i Comuni a stipulare contratti di locazione o comodato di immobili da destinare a tali usi. Il Comune di Camerino potrà realizzare "opere per garantire la continuità del trasporto pubblico per le aree in cui sorgono strutture abitative d'emergenza". Il Comune di Accumoli è autorizzato a garantire la continuità delle attività economiche e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità alle aree che ospitano le SAE".