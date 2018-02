Pendolari Orte, neve e ghiaccio in treno

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Due carrozze del treno proveniente da Ancona e diretto a Roma Termini ghiacciate e con neve dentro i vagoni. E' la denuncia del Comitato pendolari Orte che, con tanto di foto, ha documentato i disagi che continuano a colpire la rete ferroviaria. "Non bastava la soppressione del 50% dei treni regionali e ritardi biblici su molti dei convogli in servizio -spiegano- Stamani il treno RV 2321 proveniente da Ancona e diretto a Roma Termini con un ritardo a Orte di 75 minuti, si presentava con due carrozze completamente ghiacciate e con presenza di neve all'interno dei vagoni. Altre carrozze, più 'fortunate' non avevano neve all'interno ma il riscaldamento non riusciva a portare la temperatura interna a valori accettabili. Abbiamo viaggiato con cappello e cappuccio. Questo, in un paese civile, non è il modo di trattare i passeggeri.

Vogliamo viaggiare in modo sicuro e dignitoso. Il ghiaccio dentro delle carrozze è la cartina di tornasole della scarsa manutenzione a cui sono sottoposti i convogli".