Cc spara a moglie, donna gravissima

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Un appuntato dei Carabinieri di Velletri ma in servizio a Cisterna di Latina, dopo una lite in strada con la moglie dalla quale si stava separando, ha sparato alla donna con la pistola d'ordinanza. La donna è gravissima.

Dopo aver colpito la moglie il carabiniere si é barricato in casa con le due figlie. La donna e' stata trasportata in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.