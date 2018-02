A Roma sos ghiaccio,code e mini ingorghi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale con condizioni di guida più difficoltose. Ghiacciati anche molti marciapiedi. Con le scuole riaperte oggi in città è tornato, poi, il pienone in strada degli automobilisti, con code in diversi punti della Capitale.

Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta staccando dal quinto piano di un palazzo. A piazzale Prenestino, invece, ci sarebbero delle stalattiti che starebbero per cadere dalla sopraelevata. Sul posto la polizia locale. Non è escluso che venga chiuso un tratto di strada per motivi di sicurezza.