Totti, Roma sosterrà sempre Di Francesco

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Crediamo in Di Francesco, la società gli e' vicina in tutto e per tutto e lo sosterremo fino alla fine". Cosi' Francesco Totti, ex capitano giallorosso e ora dirigente della Roma, interviene a difesa del tecnico sotto accusa dopo la sconfitta di domenica col Milan. "Lui è un punto fermo, cercherà di risollevare questa squadra, dopo il piccolo passo falso in Champions e una sconfitta brutta col Milan: non e' cosi' critica, ma cercheremo di cambiare rotta", ha detto da Montecarlo, dove e' per i Laureus Awards.