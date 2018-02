Sos ghiaccio,interventi periferia-centro

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Interventi anti ghiaccio sulle strade della capitale, dal centro storico fino alle rampe del Grande Raccordo Anulare. Per tutta la notte i mezzi spargisale hanno lavorato per sgomberare e mettere in sicurezza tutte le rampe del Gra, i Lungotevere, via Tiburtina, via Cristoforo Colombo, via Collatina, via di Malafede, la Tangenziale da Batteria Nomentana a viale Castrense. Le squadre Ama sono intervenute sia sulle grandi direttrici periferiche, come la Tuscolana e via Appia, e sulle strade centrali come del Corso, via dei Fori Imperiali, fino alle piazze storiche come piazza del Popolo, piazza Navona, largo Torre Argentina. Interventi anche nei pressi delle stazioni ferroviarie, delle fermate delle linee metro e degli autobus.