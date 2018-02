Neve,presidi: garantire scuole sicure

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Caos comunicazioni dopo la neve a Roma. Le scuole riapriranno domani solo se l'ente locale garantirà la sicurezza, non si può scaricare tutto sui dirigenti". Lo dice il presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi. "Alcuni presidi delle scuole di infanzia, delle elementari e medie da ieri hanno ricevuto due comunicazioni dai municipi: per la prima avrebbero dovuto addirittura monitorare alberi caduti, sgomberare i viali dalla neve e provvedere allo spargimento di sale nei pressi dei rispettivi istituti, per la seconda, alleggerita evidentemente dopo varie proteste dei dirigenti scolastici, indica loro di monitorare la situazione dopo l'ondata di gelo senza considerare però che oggi le scuole sono chiuse. I municipi hanno le chiavi per accedere con i propri uffici tecnici responsabili peraltro dell'edilizia scolastica", spiega Rusconi. "La verità è che tutto è affidato al caso e a Santa Pupa che, come si dice, protegge i bambini - continua".