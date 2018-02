Vicesindaco, ok esercito ma non chiesto

(ANSA) - ROMA, 26 FEB -"Noi non abbiamo chiesto l'intervento dell'esercito. La Protezione civile nazionale ha chiesto in autonomia l'intervento dell'esercito che al momento consta di 3 spazzaneve in servizio e 3 in arrivo. Ogni contributo è benvenuto ma non è stato chiesto da noi". Così il vicesindaco di Roma Luca Bergamo che ha poi ringraziato l'esercito per il contributo. Immediata la risposta del Dipartimento della protezione civile. "Il rappresentante della protezione civile capitolina ha confermato la necessità di supporto indicando le aree dove far operare i mezzi offerti", così il Dipartimento della Protezione Civile risponde al vice sindaco di Roma Luca Bergamo. Dal Dipartimento fanno inoltre sapere che, "se necessario sono disponibili altri mezzi".