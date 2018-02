Roma, disagi a Termini. Chiusi monumenti

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel Lazio registrano ritardi fino a 120 minuti. A causa della neve infatti alcune linee ferroviarie sono limitate e altre deviate a Tiburtina, deviazioni che non sempre riescono ad essere registrate in tempo reale dai monitor della stazione. Attivi i desk di informazione FS e le sale di attesa di attesa per i viaggiatori. A causa della neve sono chiusi Colosseo, Fori Imperiali e Palatino. Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino stanno "progressivamente tornando verso la piena operatività" e anche "la Pista 3 del Leonardo da Vinci ha ripreso a funzionare regolarmente da pochi minuti e questo, insieme alla Pista 1 che non hai smesso di funzionare, consentirà di smaltire più velocemente i ritardi in arrivo e partenza cumulatisi nel corso della mattinata, così come le riprotezioni". Lo annuncia Aeroporti di Roma (Adr).