Maltempo: alberi caduti, 130 interventi

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sono circa 130 gli interventi effettuati nella notte a Roma dai vigili del fuoco per la caduta di alberi, rami pericolanti, soccorso a persone rimaste bloccate nelle loro auto durante la nevicata. Dalle 8 di stamattina i pompieri hanno effettuato 90 interventi, con 200 interventi in attesa. Colpita tutta le città, il litorale, ma anche la provincia. Il Commando dei pompieri di Roma ha messo in campo sezioni operative per l'emergenza neve e un potenziamento di personale. Al momento sono circa 400 le unità operative.