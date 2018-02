Elezioni:da 28/2 green zone,solo comizi

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Da mercoledì sera fino alle ore 23 di domenica scatterà a Roma una "green zone" in una vasta area del centro storico in cui saranno consentite solo manifestazioni di tipo elettorale "regolarmente preavvisate". Lo rende noto la Questura. "Le esigenze di prevenzione a carattere generale legate all'appuntamento elettorale, nonché quelle relative all'ordine pubblico e alla persistente minaccia terroristica, non consentono lo svolgersi di iniziative di altra natura all'interno dell'area" sottolinea la Questura.