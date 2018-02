Trastevere 'gioca' per Cinema America

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Nuova manifestazione di solidarietà da parte della squadra del Trastevere, che gioca nel girone G della Serie D, nei confronti dei ragazzi del Cinema America, contrapposti all'amministrazione comunale nella vicenda del cinema in piazza. Oggi la squadra del Rione è scesa in campo, nella partita persa 2-0 in casa contro il Lanusei, con una maglia dal tradizionale colore granata con scritta gialla "Cinema America". "E' il simbolo del nostro ulteriore sostegno - ha detto il presidente del Trastevere, Pierluigi Betturri - e un giusto omaggio voluto dalla dirigenza del club al lavoro dell'Associazione Piccolo America che, con costanza e perseveranza, lavora contro ogni difficoltà allo scopo di costruire un'estate romana fatta di maxischermi all'aperto".