Rugby:Lafert San Donà vince Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Per la seconda stagione consecutiva le Fiamme Oro non riescono a mettere le mani sulla Coppa Italia del rugby (che qualcuno chiama Trofeo Eccellenza) e cedono in finale, questa volta contro il Lafert San Donà, vittorioso per 24-0. Nonostante le prime battute dell'incontro siano state di marca cremisi, con una meta segnata da Filippo Cristiano, ma poi annullata dall'arbitro dopo il consulto con gli assistenti, i veneti hanno mostrato maggior costanza e solidità, qualità che alla fine hanno permesso al Lafert di portare a casa il risultato di un match condizionato per tutti gli ottanta minuti dal vento forte e gelido che soffiava sul "Battaglini" di Rovigo. Il XV della Polizia di Stato ha giocato a sprazzi, mostrandosi solido nelle fasi statiche e in difesa, ma deficitario e disattento nel gioco di movimento, concedendo agli avversari spazi e palloni che hanno saputo sfruttare al meglio.