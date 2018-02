Inzaghi: spero Immobile vinca Scarpa Oro

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto importante.

L'abbiamo sbloccata subito e col passare dei minuti siamo sempre stati in controllo, fino al momento in cui l'abbiamo chiusa".

Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, a Premium dopo la vittoria al Mapei Stadium. "Milinkovic è un giocatore di grandissima qualità e quantità - riconosce Inzaghi -: è ancora molto giovane e ha tantissima voglia di migliorarsi, penso che abbia davanti a sé un futuro davvero roseo". Ma gli elogi arrivano anche a Ciro Immobile, sempre più capocannoniere: "Mi auguro vinca la Scarpa d'Oro, perché se lo merita per il lavoro che sta facendo".