Boldrini, Di Battista? Stupidaggini

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Di Battista non ha titolo per esprimersi su questo tema, poiché ha detto che fascismo e antifascismo sono categorie superate, anzi stupidaggini, sciocchezze. Evidentemente non ha nessuna consapevolezza dell'argomento e dunque nessun titolo per dare pagelle ad altri.

Anche nel suo caso, c'è una chiara mancanza di rudimenti". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini, interpellata dall'ANSA sulle parole del deputato uscente M5S questo pomeriggio a "1/2h in più".