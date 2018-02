Allerta neve, domani scuole chiuse a Roma

Domani, lunedì, scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. "E' stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio", si legge in una nota del Campidoglio.

Riduzioni di bus circolanti a Roma domani a causa della possibilità della neve. Saranno circa 120 le linee che saranno attive in città sulle direttrici più strategiche. I mezzi circolanti sono quelli dotati di gomme termiche. La rete metro ferroviaria, a quanto si apprende, sarà invece regolarmente in funzione.

Alcune stazioni della metro di Roma e una della Roma Lido resteranno aperte per consentire un 'alloggio temporaneo' ai senza tetto. La misura a cui sta lavorando il Campidoglio si accompagna alla ricerca avviata già nei giorni scorsi di immobili per rafforzare l'accoglienza. Anche una parte della stazione Termini, ovvero l'atrio di ingresso delle ferrovie laziali in via Giolitti rimarrà aperta per l'emergenza freddo. Anche l'ingresso della stazione Tiburtina lato Pietralata resterà aperto a disposizione dei senza tetto. La richiesta arrivata nei giorni scorsi dal Campidoglio è stata accolta dal gruppo FS.