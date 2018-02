LeU denuncia aggressione da Casapound

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Al mercato di Pioltello, in provincia di Milano, ci sono stati momenti di forte tensione questa mattina fra esponenti di CasaPound e Liberi e Uguali, con annuncio di denunce e controdenunce. La senatrice di LeU Lucrezia Ricchiuti ha denunciato una "brutale aggressione fascista di Casapound mentre volantinavamo". Il movimento di estrema destra, in una nota, sostiene invece che è un loro militante ad essere stato aggredito da un esponente di LeU, che è stato "denunciato per tentata rapina e calunnia dopo che prima ha cercato di strappare il cellulare dalle mani di un nostro giovane dirigente e poi lo ha denunciato ai carabinieri dicendo di essere stato malmenato". A Ricchiuti è arrivata la solidarietà di diversi esponenti del partito ad iniziare dal presidente del Senato Pietro Grasso.