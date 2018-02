Lazio: allerta meteo,neve in bassa quota

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Allerta meteo nel Lazio da domani e per le prossime 36 ore con al possibilità di neve in bassa quota.

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 25 febbraio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con apporti al suolo da deboli a moderati -si legge in una nota della Regione Lazio - Altresì, si prevedono dal pomeriggio di domani, venti settentrionali da forti a burrasca, specie sui settori settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino con preallarme per neve e attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio". La Regione ha richiamato l'attenzione dei Comuni "sulla necessità di una puntuale attuazione dei Piani di Emergenza Comunale".