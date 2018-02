Incidente choc a Roma, uomo muore sotto un autobus

E' stata trascinata per circa 15 metri la persona morta investita in serata da un autobus di linea a piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro. E' quanto emergerebbe dai primi rilievi dell'incidente. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, la vittima è un uomo ma non è stato ancora identificato. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Il conducente del bus è stato portato in ospedale sotto shock e sarà sottoposto, come da prassi, agli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga.