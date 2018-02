Gentiloni, serve sicurezza, legalità

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Un bellissimo messaggio, un messaggio costituzionale. Anche in una giornata un po' piovosa l'impegno di tante persone da tante parti d'Italia credo rassicuri". Così il premier Paolo Gentiloni in piazza del Popolo punto finale della manifestazione dell'Anpi contro il razzismo e il fascismo. Per Gentiloni, "c'è bisogno di sicurezza e legalità". "E' un corteo - ha aggiunto il premier - molto importante, è importante essere qui. C'è grande bisogno di rassicurare".