Cortei Roma: identificati in 18 di Fn

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Diciotto militanti di Forza Nuova sono stati identificati dalla polizia nella tarda serata di ieri a Roma durante i controlli preventivi scattati in vista delle manifestazioni di oggi nella Capitale. Secondo quanto si è appreso, in 14 sono stati controllati in via Terme di Diocleziano, nei pressi del punto di partenza del corteo di oggi contro il fascismo promosso dall'Associazione partigiani (Anpi).

A bordo di due auto sono stati trovati bombole spray, pennelli e manifesti con i simboli di Forza Nuova e Lotta studentesca con su scritto "Resisti contro il sistema. Anime ribelli. Non voglio vedere la morte di Roma, Iorio sindaco". Poco prima in via Casal de Pazzi, alla periferia della città, altri 4 sono stati trovati in auto con bandiere nere e fumogeni.